Коммунальщики Нового Уренгоя заплатят более миллиона рублей штрафов за недобросовестную работу

Несмотря на усиленный режим работы коммунальных служб городов и районов ЯНАО, люди жалуются на воду, стоящую во дворах, и падающий с крыш снег. Традиционно убирать снег во дворах мешают припаркованные машины. «Помогла» коммунальщикам в этом году и погода. Сразу после снегопада наступила оттепель. Прокуратура ЯНАО уже выписала штрафы девяти управляющим компаниям и ТСЖ Нового Уренгоя на сумму свыше миллиона рублей, а по факту падения на 8-летнего ребенка снега с крыши начала прокурорская проверка. Мальчик не пострадал, сообщает «Ямал – Медиа», однако надзорному органу все равно предстоит установить лиц, ответственных за сход снега с крыши и почему он не был своевременно убран.

Всего в регионе уже 36 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за недобросовестное выполнение служебных обязанностей, а с начала года региональный Госжилнадзор принял 700 обращений граждан, недовольных работой коммунальщиков.

Новый Уренгой. Другие новости 09.04.21

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