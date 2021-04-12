На Ямале коронавирусом заразились еще 18 человек

Динамика выявления коронавирусной инфекции нового типа на Ямале пока остается без изменений, в среднем ежесуточно в регионе положительные тесты сдают до двух десятков человек. Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе, за прошедшие сутки ковид был подтвержден у 18 человек. В целом с начала пандемии коронавирус был выявлен у 38 тысяч 232 человек, скончалось 410 человек, в том числе в последние сутки – 1 человек, речь идет о 64-летней жительницы Нового Уренгоя.

Меры социального дистанцирования, в том числе, масочный режим и ограничение в проведении массовых мероприятий в ЯНАО продлены до 30 апреля 2021 года.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 12.04.21

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