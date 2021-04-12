На Ямале побывал 74-й космонавт Сергей Авдеев

Во Всемирный день авиации и космонавтики и 60-летний юбилей со дня первого полёта человека в космос Ямал посетил Герой России, 74-й космонавт, экс-рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе (747 суток) Сергей Авдеев.

Во время своего визита космонавт пообщался с ямальскими школьниками в Надыме, Лабытнанги, Салехарде, Аксарке и Харпе.

В Надыме Сергей Авдеев посетил «Музей истории и археологии», где принял участие в патриотической акции «Знамя Победы».

В Салехарде космонавт встретился с ребятами из «Школы виртуального пилота» и посоревновался с ними в пилотажном мастерстве на компьютерной игре «Ил-2 Штурмовик», сообщает пресс-служба ямальского правительства. Кроме того, посетил аэродром Федерации легкой и сверхлегкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа «Крылья Арктики».

В городе Лабытнанги Герой России побывал в Центре технического творчества, где познакомился с членами клуба моделирования и принял участие в мастер-классе по изготовлению модели космической ракеты – символа Дня космонавтики.

«На сегодняшний день в космосе побывало меньше тысячи человек. И мы, конечно, восхищаемся этими людьми и гордимся, что Советский Союз в очень сложный послевоенный период в очень короткое время создал такую ракету, которая была способна доставить человека в открытый космос. И Ямал, со своей стороны, также имеет отношение к космонавтике. Во-первых, по договорённости с нашими космодромами, на Ямале, там, где никто не проживает и не каслают оленей, падают фрагменты уже отработавших частей ракеты. А во-вторых, наша рыба с Салехардского комбината попадает на стол космонавтов, когда они тренируются, чтобы полететь в космос. И мы, ямальцы, очень гордимся, что такой, пусть небольшой, но очень серьёзный вклад мы вносим в освоение космического пространства», – рассказал заместитель губернатора, директор департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров.

Салехард, Елена Васильева

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