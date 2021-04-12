Житель Сургута выиграл в лотерею 29 млн, но за ними пока не пришел

Неизвестный пока житель Сургута выиграл более 29 миллионов рублей в лотерею, сообщает Российская газета со ссылкой на всероссийские государственные лотереи «Столото». Ставший в одночасье миллионером сургутянин за 50 рублей купил билет лотереи «Спортлото «6 из 45». По условиям игры, он отметил шесть чисел из предлагаемых и «попал» в суперприз лотереи. Счастливой стала комбинация чисел «21, 19, 4, 7, 32, 40».

Знает или нет о своём счастье обладатель выигрыша – пока неизвестно, за выигрышем он ещё не пришёл. Только в этом году лотерейными миллионерами стали 217 клиентов «Почты России».

Сургут, Марина Дремова

Сургут. Другие новости 12.04.21

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