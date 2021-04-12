В ХМАО в выходные случился всплеск мошенничеств

17 фактов мошенничества, в том числе дистанционного, зарегистрировали в УМВД России По ХМАО за минувшие выходные, – сообщает пресс-служба ведомства. Мошенники разными способами обманули жителей Югры на сумму свыше 4 миллионов рублей. Чаще всего людей удавалось обманывать под предлогом покупки или продажи товаров, защиты банковского счета от несанкционированного списания денежных средств.

Например, жительница Нижневартовска 1978 года рождения перевела на неизвестный счёт 124 000 рублей. Так посоветовал ей псевдо-сотрудник банка, который предложил женщине подзаработать на инвестициях. А жительница Нягани, которая продавала гараж через сайт бесплатных объявлений, сама подарила телефонным мошенникам более 160 тысяч рублей, выполнив 11 транзакций на неизвестные счета.

Но самый большой ущерб мошенники нанесли жительнице Березовского района. Через банкомат, находясь на связи с мошенниками, она совершила 39 транзакций на сумму почти 600 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.04.21

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