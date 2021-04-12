Весна на Ямале – движение по зимникам закрывают и ограничивают

На Ямале под угрозой закрытия оказалась ледовая переправа между городами Салехард и Лабытнанги. Из-за резкого потепления в регионе передвижение по ней становится опасным.

Ограничения для транспорта с 12 апреля введены на зимнике Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. По трассе теперь может ехать только полноприводный транспорт массой от 3,5 до 30 тонн.

Ранее был закрыт проезд по участку Азовы – Теги зимней автодороги. Движение осуществляется только по участку Лабытнанги – Мужи – Азовы. В дневное время по нему разрешен проезд транспорта массой до 3,5 тонн, а с ночью – массой до 30 тонн.

С 4 апреля движение всех видов транспорта закрыто на дороге Коротчаево – Красноселькуп.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 12.04.21

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