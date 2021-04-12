Ямальский оперштаб ошибся и сообщил о всплеске COVID-19 в Красноселькупе

Сегодня днём оперативный штаб ЯНАО сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом в Красноселькупском районе. В сообщении говорилось, что всего на 12 апреля в ЯНАО зафиксирован прирост больных COVID-19 на 18 человек, и 14 из них зарегистрированы в Красноселькупском районе. Для территории с населением чуть более 7000 человек – это достаточно большой показатель.

Однако позднее выяснилось, что оперштаб ошибся в географии. Все 14 случаев зафиксированы в Новом Уренгое, а в Красноселькупе все благополучно. «Из-за технического сбоя допущена неточность в данных по заболеваемости коронавирусом. В Красноселькупском районе новых случаев заболевания на 12 апреля не выявлено. Все 14 случаев зафиксированы в Новом Уренгое», – следует из сообщения.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 12.04.21

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