В Муравленко собираются построить лыжероллерную трассу за полмиллиарда рублей

В Муравленко может появиться новый спортивный объект – лыжероллерная трасса. Администрация города ищёт подрядчика. Информация о проведении аукциона на выполнение работ по созданию современной лыжной базы размещена на сайте госзакупок, сообщает РИА «Новый День». Согласно проекту, новый спорткомплекс будет включать стадион и саму лыжероллерную трассу.

Капитальное здание планируют оснастить своим блоком питания, на трассе будет освещение и видеонаблюдение. Стоимость работ оценили в 505,6 млн рублей. Средства на строительство будут выделены из бюджета – в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Срок сдачи объекта – декабрь 2023 года. Победителя конкурса выберет комиссия, заявки на участие в аукционе принимаются до 6 мая.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 13.04.21

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