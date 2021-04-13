На Ямале ещё 17 человек заболели COVID-19

17 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано на территории ЯНАО, сообщает региональный операштаб. 31 человек выписан, 7 человек находятся в лечебных учреждениях в тяжёлом состоянии, 1 – на аппарате ИВЛ.

За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих, прибывших из других регионов.

16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в 5 муниципалитетах. Больше всего – в Новом Уренгое, там зафиксировано ; положительных тестов, в Ноябрьске и Пуровском районе – по 3 человека, по одному в Муравленко и столице округа.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 13.04.21

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