В Салехард 600 участников форума обсудят вопросы современного образования

В Салехарде сегодня начал работу V Арктический образовательный форум «Арктика – новые образовательные векторы: от глобальных вызовов к локальным практикам». Несмотря на санитарные ограничения, действующие на территории ЯНАО, форум принимает 600 гостей. Более того, организаторы обещают, что мероприятие станет самым масштабным и насыщенным за последние годы. Кроме местных руководителей образовательных учреждений, на форуме ожидаются выступления федеральных экспертов от образования и Минпросвещения, профильных вузов, Агентства стратегических инициатив.

В программе – обсуждение прорывных проектов и управленческих решений в рамках нацпроекта «Образование», проблем цифровизации, способов поддержки талантлтвых школьников. Планируют поднять тему повышения качества образования детей коренных малочисленных народов Севера.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в ЯНАО продлён постановлением губернатора округа от 31.03.2021. В соответствии с ним сохраняется масочный режим и социальная дистанция. Регламентировано и проведение массовых мероприятий: Запретить проведение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа спортивных, публичных и иных массовых мероприятий до 30 апреля 2021 года (включительно), за исключением: 4.1. мероприятий, связанных с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, проведение которых является обязательным в соответствии с требованиями федерального законодательства». Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 17 новых случаев заражения COVID-19.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 13.04.21

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