Губернатору Ямала через паблик рассказали о коррупционных махинациях

В группе «Злой Ямал» во «ВКонтакте» появилась публикация неизвестного автора с компроматом на бывшего главу Надымского района Леонида Дяченко. В посте подробно рассказано о схеме освоения денег на строительство дороги, которая так и не была построена. Как утверждает автор, в результате было украдено 30 млн рублей.

«В далеком 2010 году на территории Надымского района должны были построить дорогу от поселка Ныда до Медвежьего месторождения. Чуть больше 50 км и стоимостью чуть больше миллиарда рублей (представьте масштаб трагедии для того времени). Строительством (а точнее освоением денег) занимался УКС Надымского района. Деньги выделялись газовыми компаниями как компенсация нанесенного вреда экологии», – говорится в посте.

Напомним, Леонид Дяченко возглавил Надымский район в 2007 году, когда губернатором округа был Юриий Неелов. Это предпоследний из муниципальных глав, который оставался должности при трех главах релиона. Дмитрий Кобылкин даже назначил его заместителем губернатора. Но через три года Дяченко снова отправили работать в Надым. Осенью 2020 года он ушёл в отставку. Связывали этот факт с новым кадровым трендом на молодых технократов-руководителей из команды губернатора Дмитрия Артюхова. «Фоном» завершения карьеры стал коррупционный скандал с участием заместителя главы Надымского района Виталия Имкина и экс-руководителя районного Управления капитального строительства Аркадия Михайлюка (упоминаются в посте в «Злом Ямале»). По данным следствия, в 2019 году Имкин вступил в преступный сговор с Михайлюком. Совместно они заставили сотрудников МУ подписать несоответствующие действительности акты приемки выполненных работ по благоустройству главной площади города и бульвара Стрижова в рамках муниципального контракта, заключенного с московской компанией ООО «Экспертгрупп» на общую сумму более 29 млн руб.

Как утверждает автор из паблика «Злой Ямал», платежи осуществлялись напрямую на счета УКСа района. Якобы опрошенный полицией глава поселка Ныда сообщил, что «приезжали когда-то какие-то люди, посмотрели в туманную даль, по направлению месторождения Медвежье, и на этом всё строительство закончилось!».

Ниже автор утверждает, что те же чиновники пытались построить ту же дорогу, но уже чуть позже и за 8 миллиардов рублей. И якобы эти деньги были заложены в бюджете.

В подтверждение всего вышесказанного в группе опубликованы документы – заключение департамента строительства ЯНАО.

В конце автор публикации обращается к губернатору Ямала, тем самым объясняя появление поста (фрагмент поста не редактировался – прим. НД»: «Дмитрий Андреевич, Вы уж пожалуйста отодвиньте всех этих бывших от освоения бюджетных денег. Ну и проконтролируйте пожалуйста стройку, ладно? А то ведь снова утонут миллиарды в болотах. Так никаких миллиардов не напасешься».

Салехард, Марина Дремова

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