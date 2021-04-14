Жителя Нового Уренгоя обвиняют в финансировании террористов

Житель Нового Уренгоя стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, расследование ведется по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, финансирование терроризма).

По данным следствия, 30-летний мужчина в городе Новый Уренгой в 2018 году в целях финансирования терроризма, организовал перевод денежных средств в размере 20 тысяч рублей лицу, являющемуся участником международной террористической организации, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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