На месторождении «НОВАТЭКа» трубами раздавило вахтовика

На месторождении «Утреннем» компании «НОВАТЭК» в Тазовском погиб вахтовик. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 28 февраля 2021 года на сваебойном участке месторождения «Утреннее» на территории нового сторящегося заода по производству сжиженного гоаза «Арктик СПГ-2» во время стропальных работ между трубами зажало 47-летнего стропальщика. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека).

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.04.21

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