В ХМАО скончался пациент с коронавирусом. Выявлено еще 54 новых случая

За прошедшие сутки оперштаб Югры зарегистрировал ещё 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 1 пациент с диагнозом COVID-19.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 55 086 человек, заражённых и переболевших инфекцией. По районам число зарегистрированных случаев распределилось так:

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 8;

Сургут – 5;

Нефтеюганск – 5;

Нягань – 5;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 2;

Когалым – 1;

Мегион – 1;

Югорск – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондинский район – 1;

На момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомное течение болезни.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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