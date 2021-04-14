В ХМАО скончался пациент с коронавирусом. Выявлено еще 54 новых случая

За прошедшие сутки оперштаб Югры зарегистрировал ещё 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 1 пациент с диагнозом COVID-19.
На сегодняшний день в регионе насчитывается 55 086 человек, заражённых и переболевших инфекцией. По районам число зарегистрированных случаев распределилось так:
Ханты-Мансийск – 21;
Нижневартовск – 8;
Сургут – 5;
Нефтеюганск – 5;
Нягань – 5;
Радужный – 3;
Пыть-Ях – 2;
Когалым – 1;
Мегион – 1;
Югорск – 1;
Нижневартовский район – 1;
Кондинский район – 1;
На момент выявления у 39 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомное течение болезни.
Ханты-Мансийск, Марина Дремова
Ханты-Мансийск. Другие новости 14.04.21
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