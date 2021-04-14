На Ямале выросло число заболевших коронавирусом – сегодня ещё 19

19 новых случаев COVID-19 зарегистрировали ямальские медики за минувшие сутки. Как сообщили РИА «новый День» в региональном операштабе, зафиксирован и еще один летальный исход от последствий заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Больше всего заразившихся выявлено в Новом Уренгое – 5 человек, в Ноябрьске получили 4 положительных теста, в Салехарде – 2.

За весь период пандемии насчитывается 38 268 случаев заболевания в регионе.

За истекшие сутки выписаны из больниц 29 пациентов, на ИВЛ находится 1 человек.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 14.04.21

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