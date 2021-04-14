Из Нового Уренгоя в Чечню доставили правозащитника Магомеда Гадаева

Полиция Нового Уренгоя передала на родину 37-летнего чеченского общественного деятеля Магомеда Гадаева. Он уже находится в отделе полиции Урус-Мартана в Чеченской Республике, об этом сообщает «Кавказский узел» (организация, внесенная в реестр иностранных агентов) со ссылкой на представительницу Human Rights Watch Татьяну Локшину.

Напомним, что Магомед Гадаев – общественный деятель, специализировавшийся на отстаивании прав чеченцев в «Ассамблее чеченцев Европы». Он эмигрировал во Францию из Чечни, по его словам, бежав от пыток и преследований. То, что на родине он подвергался гонениям и притеснениям ему удалось доказать через французский суд, что было встречено в ЧР без особого энтузиазма.

Специфика деятельности Гадаева за рубежом не позволяла рассчитывать на возвращение домой. Однако вернуться в Россию ему все же пришлось – Гадаева задержали и депортировали в Россию из Франции в рамках кампании по высылке выходцев с Кавказа после убийства 18-летним чеченцем учителя Самюэля Пати. В последние полгода в Москву были отправлены около четырех десятков чечнцев-мигрантов.

Из Москвы Гадаева отправили в Новый Уренгой, где живёт его брат. В Чечню Магомед Гадаев возвращаться не хотел, но как рассказал правозащитник Олег Орлов телеканалу «Дождь», ситуация сложилась таким образом, что полиция из Чечни его нашла.

Ещё в полиции Нового Уренгоя Гадаев требовал вызвать к нему представителя Следственного Комитета, в связи с тем, что, по его словам, на родине ему угрожает опасность. Но Новоуренгойские полицейские никаких действий не предприняли и передали его полиции Чечни.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова связалась с руководством МВД РФ и заместителем министра МВД по ЧР и выяснила, что формальным основанием для задержания и передачи Магомеда Гадаева чеченским полицейским стало уголовное дело, возбужденное по факту найденного в Чечне в день высылки Гадаева из Франции схрона оружия.

12 апреля в помещении Центра «Э» МВД по Чеченской республике Гадаеву предъявили обвинение в незаконном обороте оружия.

«Сегодня утром Гадаева местные силовики привели в дом его родителей в Закан-юрте. Ему дали возможность кратко поговорить с матерью. Силовики заверили его мать, что хотя он задержан, но никакого вреда ему не причинят, затем его увели. Родственникам силовики предложили обращаться по его поводу в полицию Урус-Мартана», – сообщила СМИ правозащитница Татьяна Локшина. По данным «Кавказского узла» (организация, внесенная в реестр иноагентов), адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать Гадаева и до сих пор не пускают к нему.

Правозащитники предполагают, что от Гадаева будут добиваться раскаяния и признания того, его деятельность была неправомерной.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 14.04.21

На Ямале выросло число заболевших коронавирусом – сегодня ещё 19. / В ХМАО скончался пациент с коронавирусом. Выявлено еще 54 новых случая. / На месторождении «НОВАТЭКа» трубами раздавило вахтовика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»