В Надыме судят интернет-мошенника, который собирал деньги «на образовательные курсы»

Мошенника, которому удалось обмануть 9 человек, в том числе двоих надымчан, будут судить в Надыме. 21-летний выходец из Ростова-на-Дону «зарабатывал» на обещании образовательных услуг, набирал студентов на курсы по разным дисциплинам. В социальной сети он создал копию страницы реального преподавателя учебного заведения и от его имени продавал онлайн-обучение по различным дисциплинам.

Претенденты должны были оплатить услуги заранее. Как только деньги поступали, мошенник переставал выходить на связь. Как установили правоохранительные органы, таким образом ему удалось «заработать» более 36 тыс рублей.

Полицейские установили и задержали ростовчанина. Его доставили в Надым, где он признал вину и вернул потерпевшим часть денег. Как сообщает УМВД России по ЯНАО, дело с обвинительным актом уже передано в суд. Его могут лишить свободы на срок до двух лет.

Салехард, Марина Дремова

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