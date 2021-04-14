Интервью фельдшера «Новой газете» спровоцировало на Ямале большой скандал

Скандал на Ямале – в самом крупном паблике села Сеяха развернулась настоящая травля врача местной санавиации Татьяны Игнатьевой. Накануне медик дала интервью «Новой газете» об особенностях жизни в селе и работе фельдшера. Татьяна Игнатьева упомянула об алкоголизме местных жителей и рассказала об этом несколько историй. Журналистка Елизавета Кирпанова акцентировала на них внимание, и с тех пор разговоры вокруг публикации не утихают. Сейчас они достигли такой остроты, что корреспонденту пришлось оправдываться.

«Возможно, я не до конца раскрыла проблему алкоголизма, вложив ее преимущественно в уста Татьяны Геннадьевны, – попыталась оправдаться автор текста. – И в других регионах происходят вещи гораздо страшнее, чем те, о которых рассказала Татьяна Геннадьевна».

Напоследок корреспондент попыталась взять всю вину на себя.

«Давайте будем добрее друг к другу. Если у вас есть претензии к тексту, то пишите о них мне и вините только меня», – подытожила спецкор.

Публичное обращение от лица Лизы Кирпановой к жителям Сеяхи появилось 14 апреля утром, через неделю после выхода материала. Журналистка призналась, что «удивлена травле, которая развернулась в паблике». Однако местные жители нашли, что ответить журналистке. Её обвинили в хайпе на судьбах людей и неуважении к народам севера.

«Вам нужен был сюжет, громкий текст. Хотели чтоб ваша статья взлетела в рейтинге, получайте что хотели», – написал Станислав Анатольевич(здесь и далее в цитатах орфография и пунктуация автора сохранены).

«Уважаемый корреспондент чтобы давать оценку жителям о их жизни быте и т д нужно прожить много лет с этими людьми ненцами попить в чуме чай поездить на оленьих упряжках по тундре пожить в чуме как раньше ездили наши фельдшера и тогда можно о чем то говорить», – считает автор сообщения, подписавшийся как Рафис Аскаров.

24-летняя журналистка Елизавета Кирпанова живет в Москве, но специализируется на текстах о глубинке. Ямальское село натолкнуло ее на мысль поговорить об алкоголизме. Для диалога журналистка выбрала местную жительницу Татьяну Игнатьеву – фельдшера санитарной авиации. В ее уста спецкор вложила основной посыл – местные спиваются. Три истории подряд, и все о пациентах-алкоголиках.

«Если уважаемая Татьяна Геннадьевна так отзывается о людях, о больных, хотя это её работа (её хлеб), значит не нравится место работы, тогда зачем занимать место, может есть ответственные врачи которые готовы работать», – прокомментировала один из постов местная жительница Эльвира Вануйто.

Многие комментаторы с медиком вообще не знакомы, но решили в едином порыве согласиться с большинством. Более того, в паблике начали требовать увольнения медработника.

«Я поддержу своих земляков, хотя и не знаю ее, я больше верю своему народу», – пишет пользователь с ником Оля Оленька.

«Я тоже поддержу. Хоть её не знаю. Но прочёл то что с её слов написано в газете, это не скорая помощь. То что рассказывает на каких вызовах бывает», – отвечает ей Станислав Анатольевич.

Напомним, корреспондент «Новой газеты» побывала в тундре в марте. Она встретилась с оленеводами и местными жителями, пыталась обсуждать проблемы. Девушка призналась, что такая тяжелая с точки зрения климата и передвижения командировка была у нее впервые. Чего не скажешь о жителях Сеяхи – в суровых условиях они живут постоянно. Однако основное негодование людей вызвал вовсе не мрачноватый рассказ о буднях коренного населения, а истории про местных выпивох.

На условиях анонимности знакомый с ситуацией житель Сеяхи рассказал, что сейчас у фельдшера очень сложный период – «она боится выходить на улицу, а на работе постоянно ходит заплаканная».

Захочет ли спецкор «Новой газеты» еще раз приехать в Сеяху и более подробно познакомиться с жизнью аборигенов, как ей предложили местные жители, непонятно. На комментарии под своим постом она не отвечает. Между тем, коллеги Татьяны Игнатьевой из территориального центра медицины катастроф уверены, что она пройдет через это достойно. Они сообщают, что ни о каком увольнении речи нет. Напротив, коллектив всеми силами поддерживает врача.

«Она всю себя отдает профессии. Много лет работала акушером, потом переквалифицировалась в фельдшера санавиации. Да, характер у нее волевой, но вы представляете, каково это – каждый день бороться за жизни людей в таких условиях? Человек с другим характером просто не справится. Надеемся, что эта неприятная ситуация скоро утихнет и станет для всех уроком», – прокомментировали в территориальном центре медицины катастроф ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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