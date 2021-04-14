У трассы Сургут – Салехард разлилась нефть

14 апреля в районе трассы Сургут – Салехард зафиксирован разлив нефти. По данным прокуратуры площадь загрязнения составляет не менее 400 квадратных метров, сообщает ИА «Север – Пресс». Разлив произошёл из – за повреждения трубопровода на территории Суторминского месторождения на напорном нефтепроводе «ЦПС Муравленковского м/р – НПС Суторминская», подразделения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

В прокуратуру Муравленко для выяснения обстоятельств вызвали нефтяников – представителей «Ноябрьскнефтегаза». После проверки подробностей всех обстоятельств будут приняты решения по возмещению вреда, причиненного окружающей среде.

Как пояснили в АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», данный участок трубопровода давно не работает, был выведен из эксплуатации ещё в 2013 году. Что касается нефти, которая разлилась, то, по данным нефтяников – это остаточная жидкость, которая не несёт угрозы ни водным объектам, ни почве. Но, тем не менее, причины нарушения герметичности трубы тоже устанавливают.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 14.04.21

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