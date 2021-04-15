Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрывается до следующего сезона

Движение по зимнику Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги с 00.00 часов 17 апреля будет закрыто до следующего зимнего сезона. Такое решение принято из-за наступления устойчивых плюсовых температур, активного таяния снега и подтопления ледовых переправ, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Сейчас движение осуществляется только по участку зимника Лабытнанги-Мужи и разрешено оно только полноприводным транспортным средствам массой от 3,5 до 30 тонн.

После закрытия автозимника дорожники демонтируют сигнальные вехи, дорожные знаки и КПП. На КПП установят запрещающие знаки и информационные щиты, вдоль КПП будут созданы рвы и снежные валы. Такие меры призваны не допустить выезд автомобилистов на закрытый автозимник.

Движение по участку Лабытнанги-Мужи открыто для полноприводных транспортных средств общей массой от 3,5 до 30 тонн круглосуточно. Участок Мужи-Азовы-Теги закрыт до следующего сезона.

Зимник Коротчаево-Красноселькуп также уже закрылся до следующего сезона, как зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале.

Ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешён для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45 тонн. Специалистами технического надзора ежедневно осуществляется мониторинг уровня содержания ледовой переправы.

Дорожники призывают жителей округа соблюдать безопасность и не выезжать на закрытые зимники. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи – в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте. Обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112, напоминают в пресс-службе правительства региона.

Салехард, Елена Васильева

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