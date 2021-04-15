Рыбаки ямальской Сеяхи опубликовали видео про жидкость, похожую на нефть, в воде Обской Губы

Рыбаки посёлка Сеяха заподозрили наличие нефти в воде Обской Губы. Произошло это примерно в 20 км от посёлка. Видео с жидкостью, похожей на нефть опубликовали в местной группе в ВК, пост вызвал широкий резонанс. Рыбаки опасались, что в Губу попали нефтепродукты, из-за чего может погибнуть рыба. Данный участок находится в ведении компании «Газпромнефть-Ямал», которая разрабатывает Новопортовское месторождение, и работает в Сабетте. Специалисты компании утверждают, что регулярно мониторят воду на предмет загрязнения.

На сигнал оперативно отреагировали и взяли пробы воды в районе Обской Губы. Причём образцы воды взяли не только в месте обнаружения пятна, но также выше и ниже по течению. Воду исследовали в Центре лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. И, как стало известно 15 апреля, во всех пробах содержание нефтепродуктов соответствует естественному для природного водного объекта значению. Признаков загрязнения не выявлено, со ссылкой на департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО сообщает «Север – Пресс».

Салехард, Апрель, Марина Дремова

Салехард, Апрель. Другие новости 15.04.21

Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрывается до следующего сезона. / Акции авиакомпании «Ямал» начнут продавать с молотка за 44 млн рублей. / У трассы Сургут – Салехард разлилась нефть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»