Ямальским пенсионерам начали выдавать сертификаты на переезд в другие регионы

Ямальским пенсионерам начали выдавать сертификаты на приобретение жилья в других регионах в рамках федеральной программы. В 2021 году планируется выдать 50 таких сертификатов. Купить жилье на них можно на всей территории страны.

Сертификаты уже выдаются в Лабытнанги, Салехарде, Ямальском районе. В апреле выдача продолжится в Ноябрьске, Губкинском, Лабытнанги и Пуровском районе.

Жилищная программа ориентирована на граждан, которые долгие годы проживают на Крайнем Севере и желают переехать в регионы с более мягким климатом, посяснили в пресс-службе правительства Ямала. Среди основных условий участия – прибытие в районы Крайнего Севера не позднее 01.01.1992 и «северный» стаж работы не менее 15 календарных лет. Также участники не должны иметь жилья на территории России за пределами Ямала. Исходя из объемов федерального финансирования, в среднем в год по этой программе за пределы округа выезжает не менее 50 семей.

Дополнительную возможность для желающих уехать дает областная программа «Сотрудничество», в рамках которой только за прошлый год на юг Тюменской области переехало более 1000 семей. С начала 2021 года для желающих покинуть регион заработала новая мера поддержки, которую инициировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«У нас много лет работает программа «Сотрудничество», по которой ямальцы переезжают в Тюмень. Но часто обращаются жители, которые хотят уехать в другие регионы, где у них корни, близкие люди. Поэтому новая программа предусматривает возможность переезда по всей стране. Выплата позволит приобрести хорошую капитальную квартиру в абсолютном большинстве регионов России», – рассказал Дмитрий Артюхов в преддверии запуска программы.

Сегодня на территории округа действуют три федеральных, одна областная и 12 региональных жилищных программ. Окружные меры поддержки решают специфические региональные задачи – создание комфортных жилищных условий для молодых и многодетных семей, привлечение профессиональных специалистов на Ямал, оказание поддержки желающим переехать в более теплый регион пенсионерам.

Реализация различных программ позволяет решать проблемы комплексно. В случае с выезжающими за пределы округа жилье, переданное в муниципалитеты, используется для оказания поддержки проживающим на Ямале. При этом также появляются дополнительные возможности для сокращения устаревшего жилфонда в случае признания его аварийным.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.04.21

Рыбаки ямальской Сеяхи опубликовали видео про жидкость, похожую на нефть, в воде Обской Губы. / Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги закрывается до следующего сезона. / Акции авиакомпании «Ямал» начнут продавать с молотка за 44 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»