На Ямале от бешенства вакцинируют диких лисиц и песцов

Этим летом и осенью на Ямале пройдет вакцинация от бешенства диких плотоядных животных – лис и песцов. Такое решение принято департаментом и службой ветеринарии ЯНАО. Мера поможет снизить вероятность распространения бешенства на территории округа.

В качестве площадки для проведения вакцинации выбран Приуральский район, на территории которого в 2021 году уже выявлены случаи заболеваний бешенством.

«Вакцина отечественная, включена в перечень федеральной биопродукции и поставляется в регионы бесплатно. Поступит из Центра ветеринарии (Москва). Вакцина представляет собой плотный брикет, который проглотить невозможно, можно только раскусить. Вирус-вакцина безвредна, ареактогенна не только для диких, но и для домашних животных. После раскусывания брикета вакцина попадает в организм и вызывает на 21 день иммунитет к бешенству, продолжительностью до 12 месяцев. Аналогичный опыт есть у наших соседей – в Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, Красноярском крае», – прокомментировал Евгений Попов, руководитель службы ветеринарии ЯНАО.

Приоритет в вакцинации будет отдан участкам охотничьих угодий вблизи населенных пунктов, свалок и пойменных комплексов акватории рек Обь и Полуй. Ориентировочная площадь составит 200 квадратных километров. Для проведения мероприятий потребуется порядка 10 тысяч доз препарата против бешенства.

Планируется провести оральную вакцинацию диких животных и в других районах округа.

Отметим, Ямал – единственный регион Российской Арктики, где проводится многолетнее научное изучение популяции песца. Согласно данным ученых Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, в 2020 году зарегистрирована рекордная плотность размножающихся песцов за последние 15 лет. Именно эти животные являются основными переносчиками инфекционных заболеваний.

«Занято 6,5 жилых нор на 100 км2. Увеличилось и количество щенков в семьях. В среднем рождается от 5 до 8 особей», – рассказал ученый Александр Соколов.

Объяснение высокой плотности животных – рекордная численность мышевидных грызунов, которые являются основной пищей песцов. По мнению ученых, на высокую выживаемость повлияла мягкая зима 2019-2020 годов. Однако зима 2020-2021 выдалась довольно морозной. Животные в поисках пищи стали чаще выходить к людям, их концентрация вблизи населенных пунктов резко увеличилась.

Ученые выявили закономерность: чем больше популяция, тем чаще животные контактируют друг с другом, «обмениваясь» паразитами, опасными бактериями и вирусами. С начала года на территории автономного округа зарегистрировано четыре случая бешенства животных. Переносчиками болезни стали дикие лиса и песец.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.04.21

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