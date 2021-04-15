Ямал: за сутки выявлено еще 18 больных коронавирусом

18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии было выявлено 38 286 человек с ковидом.
На текущий момент с коронавирусом в больницы округа госпитализировано 122 человека,
У них подтверждены диагнозы COVID-19 ии внебольничные пневмонии. 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 2 человека самостоятельно дышать не могут и подключены к ИВЛ.
За сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 009).
6 новых случаев COVID-19 выявлены в муниципальных образованиях ЯНАО:
Новый Уренгой – 2 (за весь период – 6687)
Салехард – 1 (за весь период – 3452)
Надымский район – 1 (за весь период – 3393)
Шурышкарский район – 2 (за весь период – 460)
В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.
За минвушиее сутки зафиксирован один летальный исход от ковида – скончался мужчина 70 лет.
Салехард, Елена Васильева
Салехард. Другие новости 15.04.21
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