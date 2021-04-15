Прокуратура Ноябрьска помогла сотрудникам ООО «Юнэрго Сервис» получить зарплату за февраль

В Ноябрьске только после вмешательства прокуратуры были выплачены долги по зарплате сотрудникам ООО «Юнэрго Сервис». В общей сложности предприятие, занимающееся предоставлением условг в области добычи нефти и газа, задолжало своим работникам 3 миллиона 590 тысяч рублей.

Прокуратура Ноябрьска провела проверку исполнения трудового законодательства и установила, что 94 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль 2021 года.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю организации представление, а также возбудила административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками предприятия была полностью погашена.

Отметим, что прокуратура приходит на предприятие регулярно – задержки зарплаты там случаются примерно раз в полугодье.

Ноябрьск, Елена Васильева

Ноябрьск. Другие новости 15.04.21

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