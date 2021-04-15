На Ямал едет глава Росприроднадзора

22 апреля на Ямале ожидают руководителя Росприроднадзора Светлану Радионову. Инспекция начнётся с Нового Уренгоя, где она осмотрит места утилизации отходов бурения, запланирован и ряд важных встреч, включая главу региона. Об этом Радионова написала у себя на страницах в Instagram и в ВК: «22 и 23 апреля работаю в Новом Уренгое. Осмотрю места утилизации отходов бурения и хранения ТКО, встречусь с руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса ЯНАО и губернатором округа Дмитрием Артюховым».

Прошлый визит Светланы Радионовой на север состоялся осенью прошлого года, по итогам ситуацию на предприятиях она назвала удручающей. Проблема в отрасли на Ямале, действительно, есть. Разливы нефти, порывы трубопроводов – не редкость. Накануне разлив случился на территории Суторминского месторождения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».А производственные отходы нефте- и газодобычи часто просто оставляют в тундре, тайге или на открытых участках.

Новоуренгойцы воспользовались возможностью и обратились к Радионовой в комментариях: они просят проверить участок в Северной промзоне городе. Как утверждает автор, там работает «скандально известное» предприятие ООО «НИИ ЭиРИПР» по договору субаренды с АО «Экотехнология». Сообщается об огромных насыпях отходов бурения, а вдоль течёт буровой раствор.

Салехард, Марина Дремова

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