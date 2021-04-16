Ямал ждут 20-градусные морозы

Короткое потепление, наблюдавшееся на этой неделе на Ямале, подошло к концу. Как ранее сообщали в Росгидромете, весна пришла в округ на три недели раньше обычного срока.

Ближайшие дни, по прогнозам, теплом уже не порадуют. Так, в пятницу, 16 апреля и субботу, 17 апреля, в Новом Уренгое ожидаются ночные морозы – 15-19 градусов ниже ноля. Днем на выходных и вначале недели прогнозируется до 14 градусов ниже ноля. Также прогнозируется снег. В Салехарде в выходные ожидается до -11 градусов по Цельсию днем и минус 19 – ночью. К слабоположительным отметкам температура вернется к 22-23 апреля.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 16.04.21

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