В Тазовском районе ЯНАО с авиацией ищут пропавшего вахтовика

На Ямале ищут пропавшего Фаиля Валиева 1975 года рождения. Сегодня к поискам вахтовика в Тазовском районе подключится авиация, сообщает «Ямал – Регион» со ссылкой на «Ямалспас».

Мужчина ехал на работу на Мессояхинское месторождение на автомобиле в колонне 8 дней назад. Как говорят очевидцы, по дороге вышел из машины и не вернулся. Предполагают, что он направился в сторону посёлка Тазовский. Поиск ведут подразделения МЧС и полиции. О пропавшем оповестили местное население, дорожные службы, работающие на зимниках. Любую информацию просят сообщать в полицию.

Салехард, Марина Дремова

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