В Ноябрьске ищут подрядчика для строительства новой поликлиники почти за 1,8 миллиарда

Новую поликлинику планируют построить в Ноябрьске, судя по размещённому заказу на сайте госзакупок. Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО разместила информацию о проведении электронного аукциона на проектирование и строительство объекта. Известно, что поликлиника будет обслуживать взрослых, и рассчитана на 1400 посещений в день. Стоимость контракта – 1 млрд 776 млн 932 тыс. рублей.

По условиям заказчика, до конца этого года должна быть сдана вся проектная документация. Сам объект должен быть полностью сдан до 31 декабря 2024 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 апреля, а уже 30 апреля будут подведены итоги закупки и определён исполнитель контракта. Сегодня в Ноябрьске работает 4 поликлиники, включая детскую.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 16.04.21

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