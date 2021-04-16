Ямальцы за неделю перевели мошенникам почти 3 миллиона рублей

28 эпизодов дистанционного хищения денег зафиксировала за минувшую неделю ямальская прокуратура. Ущерб от действий мошенников составил 2,9 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с хищениями денег граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий не уменьшается.

Одним из наиболее распространенных способов хищения остается получение под различными предлогами (блокировка карты, внесение предоплаты за приобретаемый товар и др.) информации о банковских картах, идентификаторах пользователей и паролях для доступа к онлайн-банкингу с последующим выводом средств через сервисы дистанционного банковского обслуживания.

Как сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры, один из мошенников, представившись по телефону сотрудником банка, под предлогом отмены несанкционированного списания денежных средств, убедил жителя Нового Уренгоя перевести 586 тысяч рублей на предоставленный банковский счет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Салехард, Елена Васильева

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