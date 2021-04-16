В ЯНАО еще 17 человек заболели коронавирусом

Ещё у 17 человек в ЯНАО подтвердилась коронавирусная инфекция. По данным регионального оперштаба, за сутки выздоровели 23 человека, 8 пациентов пока находятся в тяжёлом состоянии. 3 пациента самостоятельно дышать не могут и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Самое большое число заражённых зарегистрировано в Новом Уренгое – 10. Еще два положительных теста получены в Губкинском.

Новых случаев заражения COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов не выявлено.

Салехард, Апрель, Марина Дремова

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