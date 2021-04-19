На основе ямальских мифов создали комиксы

Комиксы о Ямале создала авторская группа энтузиастов из Ноябрьска, Калининграда, Омска и Санкт-Петербурга. Мифы и легенды северных народов во многом уникальны и смогут привлечь интерес к региону и за его пределами, считают авторы. Тем более, что стиль фэнтези – необычайно популярен.

«Сейчас главный рабочий инструмент человека – это телефон. Необязательно привязываться к какому-то месту, офису, можно в любое время позвонить, пообщаться, записать голосовое сообщение, записать картинку. Сказать: «Вот, смотрите, ребята, как здесь сделано красиво! Давайте что-то сделаем в этом духе»», – цитирует сооснователя проекта Yamal Hero Александра Хуторенко «Ямал – Регион». В авторскую группу вошли не только авторы из Ноябрьска. Художник – из Калининграда, актёры, озвучившие персонажей – из Омска, а специалист по продвижению – из Санкт-Петребурга.

В конце апреля авторы планируют выпустить печатную версию комикса. В планах – собственный сайт проекта. Сейчас увидеть анимированную версию можно в социальных сетях, в отдельном аккаунте проекта Yamal Hero.

Салехард, Марина Дремова

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