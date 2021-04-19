В Салехарде снег и сосульки с крыш домов убрали с помощью прокуратуры

Прокуратура Салехарда проверила соблюдение управляющими организациями требований законодательства при управлении многоквартирными домами, в том числе надлежащей очистке кровель зданий от наледи и снега.

В ходе выездной проверки выявлены факты некачественной уборки кровель 12 многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ЕГУК» (по периметру крыш расположены сосульки, на крышах и козырьках дома имелись снежные массы), сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выявленные нарушения законодательства свидетельствовали о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию общедомового имущества, что могло повлечь причинение вреда здоровью граждан, на которых эта наледь и снег могли бы упасть.

Прокуратура города внесла представление директору ООО «ЕГУК», виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а крыши – почищены.

По аналогичным основаниям прокуратурой внесены представления руководителям еще 10 управляющих организаций.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 19.04.21

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