Михельсон попросил Путина отдать ему «газпромовскую» Тамбейскую группу месторождений – «Ъ»

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон предпринял новую попытку получить от «Газпрома» гигантскую Тамбейскую группу месторождений с запасами 7,3 трлн кубометров газа. Как утверждают источники «Ъ», господин Михельсон смог убедить Владимира Путина, что стратегически правильным будет направить запасы кластера на производство сжиженного природного газа. Он также попросил президента рассмотреть продажу этих активов НОВАТЭКу с оплатой деньгами и акциями. Но «Газпром» не хочет отказываться от месторождений. Спор держит в подвешенном состоянии общую стратегию освоения и переработки газа Ямала.

Как напоминает «Коммерсантъ», лицензии на разработку Тамбейской группы месторождений сейчас принадлежат «Газпрому», который планировал направить этот газ в трубу. НОВАТЭК уже претендовал на выкуп этих активов «Газпрома» в 2017 году для развития своего СПГ-кластера на Ямале. Тогда монополия пресекла попытки конкурента получить месторождения, однако до сих пор не предоставила ясных собственных планов по их разработке. Сейчас в отчетности «Газпрома» Тамбейская группа не указана в числе перспективных месторождений, ввод которых ожидается в этом десятилетии.

В Тамбейскую группу входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки. «Газпром» получил эти участки в 2008 году без конкурса по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), лицензии на них действуют до 2028 года. «Газпром» по итогам геологоразведки пришел к выводу, что первые три участка группы составляют одно гигантское Тамбейское месторождение, напоминает «Ъ».

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 19.04.21

В Салехарде снег и сосульки с крыш домов убрали с помощью прокуратуры. / На основе ямальских мифов создали комиксы. / В ЯНАО еще 17 человек заболели коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»