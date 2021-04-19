В ЯНАО зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19

17 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в ЯНАО за минувшие сутки. Таким образом, за весь период пандемии в округе заболели 38 356 человек, сообщил региональный оперштаб. 10 человек по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии, 4 пациента – на аппаратах ИВЛ. Больше всего заразившихся в самом крупном муниципальном образовании – в Новом Уренгое. Общее количество новых случаев заболевания распределилось так:

Новый Уренгой – 8 (за весь период – 6720)

Салехард – 3 (за весь период – 3464)

Пуровский район – 3 (за весь период – 3325)

Ноябрьск – 1 (за весь период – 4347)

Губкинский – 1 (за весь период – 2688)

Приуральский район – 1 (за весь период – 826).

На Ямале обещают ужесточить контроль за масочным режимом, сообщает оперштаб. Как заявила заместитель губернатора Татьяна Бучкова, несмотря на стабильную ситуацию в округе с коронавирусом, происходит традиционное повышение заболеваемости респираторными инфекциями. Поэтому требования масочного режима и дистанцирования необходимо соблюдать неукоснительно.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 19.04.21

Михельсон попросил Путина отдать ему «газпромовскую» Тамбейскую группу месторождений – «Ъ». / В Салехарде снег и сосульки с крыш домов убрали с помощью прокуратуры. / На основе ямальских мифов создали комиксы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»