Ямальских кочевников призывают активнее подавать документы на «чумовой капитал»

Ямальских кочевников призывают активнее пользоваться возможностями «чумового капитала».

Напомним, выдавать кочевникам «стимулирующие» за третьего ребенка сообщил 25 марта в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе губернатор Дмитрий Артюхов. Чумовой комплект включает в себя нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость одного комплекта превышает полмиллиона рублей, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Ямала.

Комплект чума и нарт будет бесплатно предоставлен молодой семье при рождении (усыновлении) третьего ребенка после 1 января 2021 года. Одно из важнейших условий для таких семей при получении меры поддержки – ведение кочевого образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Возраст родителя (усыновителя) на момент обращения за комплектом чума не должен превышать 36 лет.

Для того, чтобы получить «чумовой капитал», необходимо представить заявление, копию паспорта гражданина РФ и согласие на обработку персональных данных. Мера поддержки предоставляется органами местного самоуправления Приуральского, Шурышкарского, Пуровского, Ямальского, Тазовского, Надымского районов и Салехарда.

«Губернатором Ямала поручено поддержать кочевые семьи, в которых появился третий ребенок. Теперь молодые родители смогут самостоятельно вести хозяйство, воспитывать детей с уверенностью в будущем своей семьи, сохраняя самобытные устои и традиции. Также мы ожидаем, что новая мера повысит предпринимательскую активность, ведь есть люди, которые занимаются изготовлением продукции традиционных промыслов, чумов, шестов. Новая мера позволит им реализовывать свою продукцию», – рассказала директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа Инна Сотруева.

Предоставление «чумового капитала» не отменяет право на получение сертификата регионального материнского капитала. Прием документов для предоставления «чумового капитала» начнется в ближайшее время.

Отметим, что по состоянию на апрель 2021 года, получением новой меры в форме комплекта чума и нарт могут воспользоваться 11 молодых семей кочевников из Ямальского, Пуровского, Тазовского и Приуральского районов.

Салехард, Елена Васильева

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