Один из основных подрядчиков администрации Надыма где-то купил липовые документы. Возбуждены две уголовки

По результатам проверки Надымская прокуратура возбудила 2 уголовных дела в отношении ООО «Надымгоравтодор», сообщают в ведомстве. Прокурор Надыма направил материалы проверки в следственные органы. Уголовные дела возбуждены по статье «подделка официального документа, его приобретение и использование».

Для эксплуатации газопровода компания должна была получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Как установило следствие, для получения лицензии ООО «Надымгоравтодор» приобрело и представило в Северо-Уральское управление Ростехнадзора изготовленные неустановленным лицом выписку из протокола и протоколы об аттестации в области промышленной безопасности. Документы якобы выданы Территориальной аттестационной комиссией Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. ООО «Надымгоравтодор» является одним из основных подрядчиков администрации Надымского района.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 19.04.21

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