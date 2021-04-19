В Ноябрьске на улице нашли труп мужчины – он мог уснуть и замерзнуть

Труп молодого человека обнаружен в районе четвёртого подъезда промышленной зоны Ноябрьска, сообщает Ямал PRO. По сигналу, который поступил накануне, 18 апреля, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.
Место происшествия осмотрели и изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения. Личность погибшего установлена – это 36-летний житель Ноябрьска. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Одна из версий трагедии – мужчина мог уснуть и замёрзнуть.
Салехард, Марина Дремова
Салехард. Другие новости 19.04.21
Один из основных подрядчиков администрации Надыма где-то купил липовые документы. Возбуждены две уголовки. / Ямальских кочевников призывают активнее подавать документы на «чумовой капитал». / В ЯНАО зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube