Житель Тазовского района избил собутыльника и оставил его умирать – сначала его оправдали, потом осудили

Житель Тазовского района сначала был оправдан, а потом осужден за то, что избил своего собутыльника и оставил умирать от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала, трагический инцидент произошел 28.08.2018 года. Мужчина, находясь на свайном поле под одним из многоквартирных домов поселка Тазовский, в ходе ссоры с одним из приятелей, с которыми распивал спиртные напитки, избил потерпевшего, причинив ему множественные удары руками и ногами в область головы и тела. Закончив распивать спиртное, мужчина покинул место преступления, оставив умирать лежащего под домом жестоко избитого человека. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело, которое передали в суд.

18 октября 2019 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Тазовским районным судом обвиняемый был оправдан в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Не согласившись с вердиктом, прокуратура автономного округа обжаловала реабилитирующее судебное решение в апелляционном порядке, в связи с систематическим нарушением закона со стороны защиты.

23 декабря 2019 года суд автономного округа согласился с доводами прокуратуры и отменил незаконный оправдательный приговор.

При повторном рассмотрении дела Надымским городским судом присяжные заседатели признали доказанной вину мужчины в избиении собутыльника. С учетом позиции государственного обвинителя ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

В связи с наличием в действиях осужденного особо опасного рецидива, местом отбывания наказания в виде лишения свободы определена исправительная колония особого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник обжаловали его в апелляционном порядке, но безуспешно.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 19.04.21

В Ноябрьске на улице нашли труп мужчины – он мог уснуть и замерзнуть. / Один из основных подрядчиков администрации Надыма где-то купил липовые документы. Возбуждены две уголовки. / Ямальских кочевников призывают активнее подавать документы на «чумовой капитал». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»