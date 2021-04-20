Прокурор Салехарда решил вопрос с фекалиями, вытекавшими во двор многоквартирника

Прокуратура Салехарда помогла жителям многоквартирного дома по адресу Чапаева, 8-а, справиться с вытекавшими прямо во двор канализационными стоками.

Установлено, что по данному адресу на отдельных участках трубопровода системы водоотведения имелись повреждения изоляционного материала. Соотвествено, содержимое труб вытекало и спровоцировало подтопление канализационными водами придомовой территории, а также подвальных помещений.

В этой связи прокурор города Евгений Губкин внес директору ООО «Единая городская управляющая компания» представление, которое было незамедлительно рассмотрено и удовлетворено. На сетях оперативно провели ремонт и все протечки устранили.

За допущенные нарушения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 20.04.21

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