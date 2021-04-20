Сегодня на Ямале население сдает кровь

20 апреля на Ямале проходит День донора. В регионе развернуто восемь отделений переливания крови. Сдать ее можно в медицинских организациях Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского и Тарко-Сале. Несмотря на небольшое снижение числа доноров в связи с пандемией, за год в округе заготовлено около 5500 литров цельной крови. В прошлом году кровь сдавали по предварительной записи с учетом действия режима повышенной готовности. С донорами созванивались сотрудники больниц, приглашали на процедуру в строго отведенное время, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе правительства округа.

В 2020 году в регионе впервые была внедрена методика по заготовке антиковидной плазмы. Заготовка компонента крови осуществляется в Салехардской окружной клинической больнице. Всего с сентября 2020 года было заготовлено и перелито больным 40 доз плазмы, что составило 24.2 литра. Терапия назначалась пациентам в тяжелом состоянии и пациентам с дыхательной недостаточностью, вызванной COVID-19.

«Переливание антиковидной плазмы показало свою эффективность у пациентов, длительно болеющих, когда другое лечение не давало положительной динамики», – пояснил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Стать донором может каждый. Для этого необходимо обратиться в отделение переливания крови по месту проживания и пройти обследование как первичный донор.

На Ямале зарегистрировано 1862 Почётных донора России, а также 54 Почётных донора СССР.

Салехард, Елена Васильева

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