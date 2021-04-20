В ЯНАО – новые случаи заражения COVID-19 и летальный исход

В ЯНАО ещё 18 человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает региональный оперштаб. В Ноябрьске от последствий коронавирусной инфекции нового типа скончалась женщина 69 лет.

На сегодня в округе 141 человек госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 человек находятся в тяжёлом состоянии, 4 – на ИВЛ.

За тот же период зарегистрировано 5 случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 016).

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 20.04.21

Сегодня на Ямале население сдает кровь. / В ямальской тундре найден мертвым пропавший почти две недели назад вахтовик. / Прокурор Салехарда решил вопрос с фекалиями, вытекавшими во двор многоквартирника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»