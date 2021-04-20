За неделю жители Ямала потратили на мошенников 6 миллионов

6 миллионов рублей передали за неделю мошенникам жители Ямала. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры округа, несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан, не уменьшается.

За прошедшую неделю (с 12 по 18 апреля) зарегистрировано 39 таких преступлений, ущерб от которых составил 6 млн рублей.

Одним из наиболее распространенных способов хищения остается получение под различными предлогами доступа к деньгам на банковских картах.

Так, злоумышленник, представившись по телефону сотрудником инвестиционной компании, под предлогом дополнительного заработка убедил жителя Надыма перевести денежные средства в общей сумме 2 млн рублей на два посторонних банковских счета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 20.04.21

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