В детсадах Нового Уренгоя детей кормили просрочкой

Факты нарушения прав детей на получение безопасного дошкольного образования выявила ямальская прокуратура. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в ходе проверок нарушения были найдены в детском саду «Березка» и детсаду «Елочка».

Установлено, что в данных ДОУ работниками пищеблока использовался не промаркированный инвентарь, в складских помещениях отсутствовали приборы для измерения температурного режима.

Кроме того, пищевая продукция не сопровождалась информацией об условиях хранения и сроке годности, использовались продукты без товаросопроводительной документации и с истекшим сроком годности.

Прокурор города в отношении заведующих дошкольных учреждений возбудил административные дела по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).

Виновным должностным лицам вынесены штрафы по 13 тысяч рублей. Все нарушения уже устранены.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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