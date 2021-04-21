Директор коммерческой фирмы нанял на работу бывшего госсслужащего, нарушив актикоррупционное законодательство

В Пуровском районе ЯНАО коммерческая организация и ее директор наказаны за нарушение актикоррупционного законодательства.

Районная прокуратура провела проверку в ООО «Нова-энергетические услуги» (занимается эксплуатацией энергообрудования месторождений) по фактам нарушения Федерального закона «О противодействии коррупции» и выяснила, что ее руководитель не сообщил работодателю по последнему месту службы о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским служащим. На работу без уведомления был принят экс-старший специалист 1 разряда отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления судебного департамента Ямало-Ненецкого автономного округа.

Прокурор внес представление в адрес руководства организации об устранении нарушений закона, а также возбудил в отношении предприятия и его руководителя административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Мировой судья признал работодателя и юридическое лицо виновными в совершении правонарушений и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 21.04.21

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