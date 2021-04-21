В ЯНАО в рамках «мусорной» реформы оператор обещает обновить весь спецавтопарк

На улицах Салехарда появились современные мусоровозы зелёного цвета. За три года единый оператор обещает полностью обновить автопарк, сообщает «Ямал – Регион». Основные преимущества новых машин – повышенная вместительность. За один раз можно увезти содержимое 70 контейнеров, мощный пресс, адаптация к низким температурам. «Они более современные, к ним предъявлены большие требования, новые стандарты, у них улучшенная герметичность, улучшенная гидравлика, возможность работать при более низких температурах. Все это даст плюсы в работе и отразится на качестве оказываемой услуги», – сказал гендиректор регионального оператора по обращению с ТКО Александр Прибылев.

Кроме обновления техники, в округе обещают построить до 2024 года крупные сортировочные комплексы с полигонами в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко.

Салехард, Марина Дремова

Салехард. Другие новости 21.04.21

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