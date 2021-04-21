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Среда, 21 апреля 2021, 12:36 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале за сутки выявлено еще 17 случаев коронавируса

Еще 17 случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии ковидом заболело 38 тысяч 391 человек.

137 пациентов на текущий моменты госпитализированы в больницы Ямала с COVID-19 и внебольничными пневмониями.
По данным операштаба, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом.
3 пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.
За сутки не выявлено новых случаев заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 016).
По муниципалитетам новые случаи заболевания распределились следующим образом: Новый Уренгой – 10 (за весь период – 6735)
Салехард – 4 (за весь период – 3470)
Пуровский район – 2 (за весь период – 3332)
Красноселькупский район – 1 (за весь период – 303).
В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев не выявлено.
Зафиксирован за минувшие сутки один летальный случай – от последствий коронавируса погибла женщина 67 лет.

Салехард, Елена Васильева

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