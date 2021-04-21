На Ямале за сутки выявлено еще 17 случаев коронавируса

Еще 17 случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки на Ямале. Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии ковидом заболело 38 тысяч 391 человек.

137 пациентов на текущий моменты госпитализированы в больницы Ямала с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

По данным операштаба, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом.

3 пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки не выявлено новых случаев заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 016).

По муниципалитетам новые случаи заболевания распределились следующим образом: Новый Уренгой – 10 (за весь период – 6735)

Салехард – 4 (за весь период – 3470)

Пуровский район – 2 (за весь период – 3332)

Красноселькупский район – 1 (за весь период – 303).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев не выявлено.

Зафиксирован за минувшие сутки один летальный случай – от последствий коронавируса погибла женщина 67 лет.

Салехард, Елена Васильева

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