В Ноябрьске в квартире нашли труп женщины с травмой головы

В Ноябрьске полиция и прокуратура расследуют обстоятельства гибели сорокалетней женщины. Труп с закрытой черепно-мозговой травмой был обнаружен 20 апреля 2021 года в доме по улице Сибирской.

Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время с целью установления всех обстоятельств происшествия проведен осмотр квартиры, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ноябрьск, Елена Васильева

Ноябрьск. Другие новости 21.04.21

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