На Ямале за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Ещё 18 положительных тестов на коронавирус зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки. О летальных исходах оперативный штаб не сообщает. За весь период в округе заболели COVID-19 уже 38 409 человек.

На текущий момент в больницах округа находятся на лечении 135 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 10 человек из них – в тяжёлом состоянии, 4 – на ИВЛ.

Из 18 случаев новых заражений, произошедших за минувшие сутки, 6 зафиксированы среди вахтовых рабочих из других регионов страны.

Салехард, марина Дремова

Салехард. Другие новости 21.04.21

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