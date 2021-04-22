Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги закрывается до следующей зимы

В ночь с пятницы на субботу на Ямале завершает свою работу ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги.

«С 00:00 часов 24 апреля движение по ледовой переправе закрывается для всех видов транспорта. Это связано с сильным обводнением проезжей части и невозможностью дальнейшего содержания переправы в нормативном состоянии. Сейчас движение по переправе разрешено только для полноприводных транспортных средств массой до 25 тонн»,– сообщил Артем Корякин, начальник Салехардского ДРЭУ.

С 24 апреля ежедневно с 06:45 до 23:00 для перевозки пассажиров между Салехардом и Лабытнанги будут курсировать два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Стоимость проезда составляет 140 рублей для взрослого, 70 рублей – для ребенка и 14 рублей за провоз 10 кг багажа.

Билеты можно приобрести в кассах павильонов. Расписание движения судов на воздушной подушке доступно на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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